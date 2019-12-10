Bella Hadid transparan kıyafetiyle yürek hoplattı
Karayipler'de tatil yapan dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti.
Miami'de bir grup arkadaşıyla tatil yapan Bella Hadid, soluğu iş için gittiği Karayipler'de aldı.
Karayipler'deki St. Bart'ta bir fotoğraf çekimine katılan 23 yaşındaki Bella Hadid, göğüslerinin tamamen göründüğü transparan kıyafetiyle Instagram'da fotoğraf paylaştı.
Güzel modelin, 3 fotoğraf olarak yayınladığı paylaşıma milyonlarca beğeni yağdı adeta beğeni butonu çöktü!