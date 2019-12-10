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  3. 10 Aralık 2019 10:23

Bella Hadid transparan kıyafetiyle yürek hoplattı

Karayipler'de tatil yapan dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti.

Bella Hadid transparan kıyafetiyle yürek hoplattı

Miami'de bir grup arkadaşıyla tatil yapan Bella Hadid, soluğu iş için gittiği Karayipler'de aldı.

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Bella Hadid transparan kıyafetiyle yürek hoplattı

Karayipler'deki St. Bart'ta bir fotoğraf çekimine katılan 23 yaşındaki Bella Hadid, göğüslerinin tamamen göründüğü transparan kıyafetiyle Instagram'da fotoğraf paylaştı.

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Bella Hadid transparan kıyafetiyle yürek hoplattı

Güzel modelin, 3 fotoğraf olarak yayınladığı paylaşıma milyonlarca beğeni yağdı adeta beğeni butonu çöktü!

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Bella Hadid transparan kıyafetiyle yürek hoplattı

Beyaz bir jean pantolon tercih eden 23 yaşındaki manken, transparan kıyafetini, tozpembe bir güneş gözlüğü takarak tamamladı.

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