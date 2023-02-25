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  4. Bella Hadid'ten Türkiye sürprizi! Elinde kolilerle geldi

Bella Hadid'ten Türkiye sürprizi! Elinde kolilerle geldi

ABD'li model Bella Hadid, depremzedeler için hazırladığı yardım kolilerini, New York'taki Türkevi'ne teslim etti.

Bella Hadid'ten Türkiye sürprizi! Elinde kolilerle geldi - Resim: 1

Dünyaca ünlü ABD'li model Bella Hadid, New York'taki Türkevi'ne gelerek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları bıraktı.

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Bella Hadid'ten Türkiye sürprizi! Elinde kolilerle geldi - Resim: 2

Hadid, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'e dayanışma ve "geçmiş olsun" mesajlarını iletti. Özgür de Türk lokumu verdiği Hadid'i Türkiye'ye davet etti.

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Bella Hadid'ten Türkiye sürprizi! Elinde kolilerle geldi - Resim: 3

Türkiye'nin en sevdiği ülkelerden biri olduğunu belirten Hadid, depremden bu yana Türkevi'nde yoğun yardım çalışmaları yürüten gönüllülerle de fotoğraf çektirdi.

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Bella Hadid'ten Türkiye sürprizi! Elinde kolilerle geldi - Resim: 4

Arkadaşı ve kuaförü Mustafa Yanaz ile kutuları taşıyan Hadid, gönüllülerden Asya Çetin'e sarıldı, teşekkür etti ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu, tekrar geleceğini söyledi.

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