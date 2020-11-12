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  3. 12 Kasım 2020 17:21

Bella Thorne cesur paylaşımıyla sosyal medyayı yaktı geçti!

Cinsel içerikli sitede hesap açarak 24 saatte 1 milyon dolar kazanan Amerikalı oyuncu Bella Thorne, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bella Thorne cesur paylaşımıyla sosyal medyayı yaktı geçti!

Zendaya ile birlikte Disney kanalında yayınlanan "Shake It Up" dizisiyle 2010-2013 yılları arasında büyük popülarite yakalayan 22 yaşındaki yıldız büyüdükçe yaşam tarzı da değişti.

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Bella Thorne cesur paylaşımıyla sosyal medyayı yaktı geçti!

Yaşam tarzı, ilişkileri, imajı sık sık eleştiri konusu olsa da hayranları asla azalmayan yıldız, sürekli gündeme gelmenin bir yolunu buluyor.

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Bella Thorne cesur paylaşımıyla sosyal medyayı yaktı geçti!

Cinsel içerikli sitede hesap açan ve bir günde 24 saat için hiç paylaşım yapmadan 1 milyon dolar kazanan Bella Thorne, sosyal medya hesabından dur durak bilmiyor.

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Bella Thorne cesur paylaşımıyla sosyal medyayı yaktı geçti!

Geçtiğimiz günlerde Cadılar Bayramı konseptiyle hayranlarının aklını başından alan genç oyuncu, son olararak sütyensiz paylaşımıyla adından söz ettirdi.

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