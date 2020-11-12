Bella Thorne cesur paylaşımıyla sosyal medyayı yaktı geçti!
Cinsel içerikli sitede hesap açarak 24 saatte 1 milyon dolar kazanan Amerikalı oyuncu Bella Thorne, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Zendaya ile birlikte Disney kanalında yayınlanan "Shake It Up" dizisiyle 2010-2013 yılları arasında büyük popülarite yakalayan 22 yaşındaki yıldız büyüdükçe yaşam tarzı da değişti.
Yaşam tarzı, ilişkileri, imajı sık sık eleştiri konusu olsa da hayranları asla azalmayan yıldız, sürekli gündeme gelmenin bir yolunu buluyor.
Cinsel içerikli sitede hesap açan ve bir günde 24 saat için hiç paylaşım yapmadan 1 milyon dolar kazanan Bella Thorne, sosyal medya hesabından dur durak bilmiyor.