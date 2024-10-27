Ben bitti demeden bitmez diyen Kardeniz Kılıç yazı geri getirdi
Sosyal medyanın güzel fenomenlerinden, Survivor All Star'ın eski yarışmacısı Kardeniz Kılıç, sonbaharda Fethiye tatilinde yazı geri getirdi.
TV8 ekranlarındaki Survivor All-Star'ın güzel yarışmacılarından sosyal medya fenomeni Kardeniz Kılıç, sonbaharda çıktığı yaz tatili ile tüm bakışları üzerine toplamayı başardı.
1 / 13
Sosyal medyanın güzel fenomeni mankenleri kıskandıran fiziği ile verdiği bikinili pozlarıyla "yaz bitmedi ki" dedi.
2 / 13
25 yaşındaki güzel fenomen Kardeniz Kılıç, Survivor Adası'na veda ettikten sonra sosyal medyaya hızlı bir geri dönüş yapmıştı.
3 / 13
Sonbaharda soluğu Türkiye'de yaz tatili denince ilk akla gelen noktalarından biri olan Fethiye'de alan Kardeniz Kılıç'ın cesur pozlarına takipçileri adeta yorum yağdırdı.
4 / 13