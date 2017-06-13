  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 13 Haziran 2017 13:00

Ben bu annenin kızıyım!

Ben bu annenin kızıyım!

Bu yaz uzatmalı sevgilisi Atakan Koru ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Azra Akın, düğün öncesi soluğu Hollanda'da yaşayan annesi Ayla Akın'ın yanında aldı.

1/ 45
Ben bu annenin kızıyım!

Akın, annesiyle birlikte çekilen fotoğrafını 'Nihayet annemle... Her şeyim, canım annem...' notu ile Instagram'da paylaştı.

Tescilli güzel Azra Akın'ın takipçileri fotoğrafın altına 'güzelliğini annesinden almış' şeklinde yorumlar yaptı.

2/ 45
Ben bu annenin kızıyım!

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Necla Nazır 60. yaşını kutladı.

Nazır'ın, Ferdi Tayfur ile birlikteliğinden olan kızı Tuğçe, annesinin mutlu gününü unutmadı.

3/ 45
Ben bu annenin kızıyım!

Annesiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram sayfasında paylaşan Tuğçe Tayfur altına 'Annem iyi ki doğdun' notunu düştü.

4/ 45