Ben bu annenin kızıyım!
Bu yaz uzatmalı sevgilisi Atakan Koru ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Azra Akın, düğün öncesi soluğu Hollanda'da yaşayan annesi Ayla Akın'ın yanında aldı.
Akın, annesiyle birlikte çekilen fotoğrafını 'Nihayet annemle... Her şeyim, canım annem...' notu ile Instagram'da paylaştı.
Tescilli güzel Azra Akın'ın takipçileri fotoğrafın altına 'güzelliğini annesinden almış' şeklinde yorumlar yaptı.
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Necla Nazır 60. yaşını kutladı.
Nazır'ın, Ferdi Tayfur ile birlikteliğinden olan kızı Tuğçe, annesinin mutlu gününü unutmadı.