Ben bu annenin kızıyım!

Akın, annesiyle birlikte çekilen fotoğrafını 'Nihayet annemle... Her şeyim, canım annem...' notu ile Instagram'da paylaştı.



Tescilli güzel Azra Akın'ın takipçileri fotoğrafın altına 'güzelliğini annesinden almış' şeklinde yorumlar yaptı.

