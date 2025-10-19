Ben Leman dizisinin son bölümüne damga vuran sahne: Şahika soyunup havuz atladı...
Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu'nun yer aldığı Ben Leman dizisinde Şahika karakterinin geçirdiği panik atak sırasında soyunarak kendisini havuz attığı anlar dizinin 3'üncü bölümüne damgasını vurdu.
NOW TV ekranlarında Cumartesi akşamı 3'üncü bölümüyle ekrana gelen Ben Leman'a Şahika'nın sinirini ve stresini atabilmek için soyunup kendisini havuza attığı sahne damgasını vurdu.
1 / 16
Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu'nun yer aldığı Ben Leman dizisi sosyal medyanın da gündeminde.
2 / 16
Ben Leman'ın son bölümünde ise Duygu Sarışın'ın hayat verdiği Şahika karakteri panik atak geçirdi.
3 / 16
Havuz başında Leman'ın yanında yaşadığı panik atak sonrası soyunmaya başlayan anlar sosyal medyada gündem oldu.
4 / 16