Bengü sosyal canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
Yaklaşık iki yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Bengü ve eşi Selim Selimoğlu da koronavirüsten korunmak adına kendilerini önlem amaçlı evde karantinaya aldı.
Yaklaşık iki yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Bengü ve eşi Selim Selimoğlu da koronavirüsten korunmak adına kendilerini önlem amaçlı evde karantinaya aldı.
Zeynep adında bir kızı olan şarkıcı Bengü, takipçilerine moral vermek adına Instagram'da canlı yayın açtı.
Takipçileriyle sohbet halinde olan Bengü, katılımcılar arasında anne ve babasını görünce duygusal anlar yaşadı.