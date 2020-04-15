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  3. 15 Nisan 2020 14:40

Bengü sosyal canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Yaklaşık iki yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Bengü ve eşi Selim Selimoğlu da koronavirüsten korunmak adına kendilerini önlem amaçlı evde karantinaya aldı.

Bengü sosyal canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Yaklaşık iki yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Bengü ve eşi Selim Selimoğlu da koronavirüsten korunmak adına kendilerini önlem amaçlı evde karantinaya aldı.

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Bengü sosyal canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Zeynep adında bir kızı olan şarkıcı Bengü, takipçilerine moral vermek adına Instagram'da canlı yayın açtı.

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Bengü sosyal canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Takipçileriyle sohbet halinde olan Bengü, katılımcılar arasında anne ve babasını görünce duygusal anlar yaşadı.

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Bengü sosyal canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Salgın sebebiyle bir süredir anne ve babasını göremeyen Bengü, şu ifadeleri kullandı.

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