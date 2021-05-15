Bengü'den ikinci bebek müjdesi
3 yıl önce Selim Selimoğlu ile dünya evine giren şarkıcı Bengü, hamile olduğunu duyurdu.
2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan Bengü, kızı Zeynep'i bir yıl sonra kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü şarkıcıdan müjdeli haber daha geldi.
"14 HAFTALIK HAMİLEYİM"
Eşi ve kızı ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınlayan Bengü, ikinci kez anne olacağını açıkladı. 14 haftalık hamile olduğunu belirten 42 yaşındaki şarkıcı, duygularını şu sözlerle ifade etti: Bayramın sürprizi bizden gelsin... Zeynep abla oluyor, bir de oğlumuz oluyor... Dualarınızı eksik etmeyin. Kocaman sevgiler bizden hepinize...
"İLK PASTAMI BİRLİKTE KESTİK"
Nisan ayında doğum gününü kızı ile birlikte evinin bahçesinde kutlayan Bengü, anne-kız pozunu, "İlk pastamı birlikte kestik. Ben çok şanslıyım. Hepinize mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkürler ve kocaman öpücükler..." notuyla yayınlamıştı.
"SAHNEYE ÇIKACAKMIŞ GİBİ HAZIRLANDIM"
Pandemi nedeniyle uzun süredir ailesiyle birlikte evde karantinada olan şarkıcı Bengü, bu süreçle ilgili hislerini şu sözlerle dile getirmişti: Sanki sahneye çıkacakmış gibi tek başıma bugün evde hazırlandım. Yarıya kadar bitirdiğim kırmızı rujumu sürdüm ki en son ne zaman sürdüm hatırlamıyorum... Işıltılı küpelerimi taktım, şarkılarımı tek başına dinlemeyi çok sevmeyen ben, gözlerim dolu dolu her birini bağıra bağıra evde söyledim.