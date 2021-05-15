Bengü'den ikinci bebek müjdesi

"14 HAFTALIK HAMİLEYİM"

Eşi ve kızı ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınlayan Bengü, ikinci kez anne olacağını açıkladı. 14 haftalık hamile olduğunu belirten 42 yaşındaki şarkıcı, duygularını şu sözlerle ifade etti: Bayramın sürprizi bizden gelsin... Zeynep abla oluyor, bir de oğlumuz oluyor... Dualarınızı eksik etmeyin. Kocaman sevgiler bizden hepinize...