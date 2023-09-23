Bengü'nün evliliğinde kriz mi var? Kafa karıştıran ayrıntı
Geçtiğimiz günlerde verdiği konserde gözyaşlarına hakim olamayan şarkıcı Bengü'nün evliliğinde kriz olduğu iddia edildi. Eşi Selim Selimoğlu'nun, Bengü'yü sosyal medya hesabından silmesi iddiaları güçlendirdi.
Ünlü şarkıcı Bengü, 2018 yılında Selim Selimoğlu ile evlenmiş ve 2 çocuk dünyaya getirmişti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan çiftin evliliğinde karabulutlar dolaştığı iddia edildi. Selimoğlu'nun Bengü'yü Instagram'dan silmesi de iddiayı güçlendirdi.
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Perşembe günü Ankara'da verdiği konserde binlerce kişinin Ağla Kalbim şarkısını söylemesiyle gözyaşlarına hakim olamayan Bengü'nün evliliğindeki sorunlardan dolayı üzgün olduğu ileri sürüldü.
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Eşini takip etmeye devam eden Bengü'den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
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