Bengü'nün evliliğinde kriz mi var? Kafa karıştıran ayrıntı

Ünlü şarkıcı Bengü, 2018 yılında Selim Selimoğlu ile evlenmiş ve 2 çocuk dünyaya getirmişti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan çiftin evliliğinde karabulutlar dolaştığı iddia edildi. Selimoğlu'nun Bengü'yü Instagram'dan silmesi de iddiayı güçlendirdi.