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  4. Beni Affet'in Feride'sini hiç böyle görmediniz! Mankenlere taş çıkarttı

Beni Affet'in Feride'sini hiç böyle görmediniz! Mankenlere taş çıkarttı

Yıllarca devam eden günlük dizi Beni Affet'in çok beğenilen Feride'si Şeyma Korkmaz verdiği pozlarla beğeni topladı.

Beni Affet'in Feride'sini hiç böyle görmediniz! Mankenlere taş çıkarttı - Resim: 1

Geçtiğimiz yılların Türk dizi tarihinde en uzun soluklu günlük dizilerinden biri olan Beni Affet'in Feride'si son haliyle olay oldu.

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Beni Affet'in Feride'sini hiç böyle görmediniz! Mankenlere taş çıkarttı - Resim: 2

Beni Affet dizisi 2011-2018 yılları arasında yayımlanan aile, aşk ve dram türündeki Türk televizyon dizisi olarak karşımıza çıkmıştı.

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Beni Affet'in Feride'sini hiç böyle görmediniz! Mankenlere taş çıkarttı - Resim: 3

Türk dizi tarihinin günlük olarak yayınlanan en uzun soluklu dizilerinden biri olan Beni Affet, 8 sezon ve 1477 bölüm sürmüştür.

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Beni Affet'in Feride'sini hiç böyle görmediniz! Mankenlere taş çıkarttı - Resim: 4

Başrolünde Gaye Turgut Evin ve Mert Altınışık ve Şeyma Korkmaz yer aldı. Dizinin gidişatına göre başroller de zamanla değişti.

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