Beni Affet'in Feride'sini hiç böyle görmediniz! Mankenlere taş çıkarttı
Yıllarca devam eden günlük dizi Beni Affet'in çok beğenilen Feride'si Şeyma Korkmaz verdiği pozlarla beğeni topladı.
Geçtiğimiz yılların Türk dizi tarihinde en uzun soluklu günlük dizilerinden biri olan Beni Affet'in Feride'si son haliyle olay oldu.
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Beni Affet dizisi 2011-2018 yılları arasında yayımlanan aile, aşk ve dram türündeki Türk televizyon dizisi olarak karşımıza çıkmıştı.
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Türk dizi tarihinin günlük olarak yayınlanan en uzun soluklu dizilerinden biri olan Beni Affet, 8 sezon ve 1477 bölüm sürmüştür.
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Başrolünde Gaye Turgut Evin ve Mert Altınışık ve Şeyma Korkmaz yer aldı. Dizinin gidişatına göre başroller de zamanla değişti.
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