Beni mutlu ediyor
Şeyma Subaşı ile olan evliliğini bitirdikten kısa bir süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı'dan sevgilisi ile "bir örnek" aşk pozu geldi...
Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan yeni fotoğraf geldi.
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Ilıcalı'dan 30 yaş küçük olan Ayça Çağla Altunkaya sık sık son haliyle ya da kıyafetleriyle gündeme geliyor.
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Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa adında 4 kızı olan Acun Ilıcalı son olarak sevgilisiyle yurt dışında maça gitti. Ilıcalı maça sevgilisiyle de gitti ve o anları sosyal medyadan paylaştı.
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Aşk pozu veren çifte ise beğeni yağdı.
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