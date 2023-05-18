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  4. Acun Ilıcalı - Ayça Çağla Altunkaya'dan ''bir örnek'' aşk pozu

Beni mutlu ediyor

Şeyma Subaşı ile olan evliliğini bitirdikten kısa bir süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı'dan sevgilisi ile "bir örnek" aşk pozu geldi...

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Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan yeni fotoğraf geldi.

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Ilıcalı'dan 30 yaş küçük olan Ayça Çağla Altunkaya sık sık son haliyle ya da kıyafetleriyle gündeme geliyor.

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Beni mutlu ediyor - Resim: 3

Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa adında 4 kızı olan Acun Ilıcalı son olarak sevgilisiyle yurt dışında maça gitti. Ilıcalı maça sevgilisiyle de gitti ve o anları sosyal medyadan paylaştı.

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Beni mutlu ediyor - Resim: 4

Aşk pozu veren çifte ise beğeni yağdı. 

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