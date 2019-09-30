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  3. 30 Eylül 2019 10:19

Benim Tatlı Yalanım dizisinin Hande'si estetik güzeli çıktı

Benim Tatlı Yalanım dizisinde Hande karakterini canlandıran Gonca Sarıyıldız'ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı.

Benim Tatlı Yalanım dizisinin Hande'si estetik güzeli çıktı

Yaz dizisi olarak başlayıp çok sevilen diziler arasında yer alan Benim Tatlı Yalanım, karısı tarafından terk edilen Nejat'ın, (Furkan Palalı) annesini henüz hiç görmemiş olan kızına üzülmemesi için anlattığı pembe yalanların giderek içinden çıkılmaz bir hal almasını anlatıyor. Dizinin başrollerinde Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu ve Lavinya Ünlüer gibi isimler var.

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Benim Tatlı Yalanım dizisinin Hande'si estetik güzeli çıktı

Dizide Nejat'a aşık olan sinsi karakter ise Hande Eymen karakterine hayat veren Gonca Sarıyıldız..

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Benim Tatlı Yalanım dizisinin Hande'si estetik güzeli çıktı

Sarıyıldız, son günlerde değişimi ile özellikle sosyal medyanın gündeminde.

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Benim Tatlı Yalanım dizisinin Hande'si estetik güzeli çıktı

Çünkü Sarıyıldız aslında bir estetik harikası..

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