Benim Tatlı Yalanım dizisinin Hande'si estetik güzeli çıktı

Yaz dizisi olarak başlayıp çok sevilen diziler arasında yer alan Benim Tatlı Yalanım, karısı tarafından terk edilen Nejat'ın, (Furkan Palalı) annesini henüz hiç görmemiş olan kızına üzülmemesi için anlattığı pembe yalanların giderek içinden çıkılmaz bir hal almasını anlatıyor. Dizinin başrollerinde Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu ve Lavinya Ünlüer gibi isimler var.



