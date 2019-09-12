Benim Tatlı Yalanım’ın yıldızları aşk mı yaşıyor ?

Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı'nın birlikte verdikleri pozlar da sevenlerini heyecanlandırdı. İkilinin özel hayatı hakkına araştırma yapan izleyicileri gerçeğin çok farklı olduğunu anladı. Aslı Bekiroğlu'nun sosyal medya paylaşımlarını takip sevenleri Aslı Bekiroğlu'nun Can koçkan ile ilişkisi olduğunu fark etti.