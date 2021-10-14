Bensu Soral ve Hakan Baş boşandı
2018 yıllında görkemli bir düğün ile dünyaevine giren oyuncu Bensu Soral ve iş insanı Hakan Baş'tan kötü haber geldi. Bir süredir evliliklerinde sorunlar olan ve sorunları halletmek için çaba sarf eden Hakan Baş ve Bensu Soral'ın boşandığı öğrenildi.
Uzun süredir devam eden birlikteliklerini 2018 yıllında evlilik ile taçlandıran Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinin evliliği üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyordu.
İş insanı Hakan Baş'ın sosyal medya fenomeni Mina Ceren ile görüntülenmesi ve ardından Bensu Soral'ın partneri Kubilay Aka ile çekilmiş samimi görüntülerinin ortaya çıkması boşanma söylentilerini güçlendirmişti.
Bu görüntülerin ardından ortak bir açıklama yapan Bensu Soral ve Hakan Baş çifti, evliliklerinde bazı sorunlar olduğunu ve bunları çözmek için çaba sarf ettiklerini söylemişlerdi.
Açıklamada şu ifadelere yer vermişlerdi:
'Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin de uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır. Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz, birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var.'