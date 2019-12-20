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  3. 20 Aralık 2019 10:15

Bensu Soral’dan bebek açıklaması

Oyuncu Bensu Soral ve kardeşi Bedirhan Soral Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Soral evliliğiyle de ilgili açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl evlenen Soral'dan bebek açıklaması gel

Bensu Soral’dan bebek açıklaması

Oyuncu Bensu Soral, kardeşi Bedirhan Soral ile birlikte Bebek'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Her şeyin yolunda olduğunu söyleyen oyuncu, bebek sorularına yanıt verdi.

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Bensu Soral’dan bebek açıklaması

Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Bensu Soral, evliliklerinin çok güzel gittiğini söyledi. Basın mensupları 'yeni yılda bebek beklentiniz olur mu?' sorusuna Soral, "İnşallah ilerleyen zamanlarda istiyoruz" diye cevap verdi.

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Bensu Soral’dan bebek açıklaması

Güzel oyuncu, geçtiğimiz yıl iş insanı Hakan Baş ile dünyaevine girmişti.

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Bensu Soral’dan bebek açıklaması

BENSU SORAL VE HAKAN BAŞ

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