Bensu Soral’dan bebek açıklaması
Oyuncu Bensu Soral ve kardeşi Bedirhan Soral Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Soral evliliğiyle de ilgili açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl evlenen Soral'dan bebek açıklaması gel
Oyuncu Bensu Soral, kardeşi Bedirhan Soral ile birlikte Bebek'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Her şeyin yolunda olduğunu söyleyen oyuncu, bebek sorularına yanıt verdi.
Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Bensu Soral, evliliklerinin çok güzel gittiğini söyledi. Basın mensupları 'yeni yılda bebek beklentiniz olur mu?' sorusuna Soral, "İnşallah ilerleyen zamanlarda istiyoruz" diye cevap verdi.