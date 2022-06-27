Berdan Mardini eski karısı Fatoş Yelliler'e şok suçlama: ''Otel odasında başka adamlarla...''

"Beni defalarca aldattığını evlatlarım da biliyor. 10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Boşandıktan sonra evde eşyalarının arasından neler neler çıktı. Mektuplar, parfümlü tişörtler buldum. Sevgililik cüzdanı bile yapmış adamlarla. Evde dolmalar, börekler yapıp sevgililerine götürmüş. Böyle bir kadına çocuklarımı nasıl göstereyim? Zaten anneyi her gördüklerinde travma yaşıyor evlatlarım."