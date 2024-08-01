Beren Saat geri dönüyor; yeni projesi belli oldu
Güzel oyuncu Beren Saat yeni bir projeyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
Beren Saat geçen haftalarda bir sinema filmi çekeceğini açıklamıştı.
1 / 15
Son olarak OGM Pictures imzalı dijital film “İstanbul İçin Son Çağrı”da Kıvanç Tatlıtuğ’la başrol oynayan Saat’in yeni filmini de aynı şirketle yapacağı ortaya çıktı.
2 / 15
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; filmin yönetmenliğini son yılların çok konuşulan “Bergen” ve “Bihter” filmlerini çeken Caner Alper ile Mehmet Binay yapacak.
3 / 15
“Gizli Dolap” kod adlı filmin senaryosu ise daha önce “Kara Sevda”, “Bir Aşk İki Hayat” projelerinde çalışan Burcu Görgün imzası taşıyor.
4 / 15