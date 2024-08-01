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  4. Beren Saat geri dönüyor; yeni projesi belli oldu

Beren Saat geri dönüyor; yeni projesi belli oldu

Güzel oyuncu Beren Saat yeni bir projeyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Beren Saat geri dönüyor; yeni projesi belli oldu - Resim: 1

Beren Saat geçen haftalarda bir sinema filmi çekeceğini açıklamıştı. 

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Beren Saat geri dönüyor; yeni projesi belli oldu - Resim: 2

Son olarak OGM Pictures imzalı dijital film “İstanbul İçin Son Çağrı”da Kıvanç Tatlıtuğ’la başrol oynayan Saat’in yeni filmini de aynı şirketle yapacağı ortaya çıktı.

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Beren Saat geri dönüyor; yeni projesi belli oldu - Resim: 3

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; filmin yönetmenliğini son yılların çok konuşulan “Bergen” ve “Bihter” filmlerini çeken Caner Alper ile Mehmet Binay yapacak. 

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Beren Saat geri dönüyor; yeni projesi belli oldu - Resim: 4

“Gizli Dolap” kod adlı filmin senaryosu ise daha önce “Kara Sevda”, “Bir Aşk İki Hayat” projelerinde çalışan Burcu Görgün imzası taşıyor. 

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