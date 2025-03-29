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Beren Saat günler sonra suskunluğunu bozdu: ''İçim parçalanıyor...''

Ünlü şarkıcı Beren Saat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından eylemlere katılan öğrencilerin gözaltına alınıp tutuklanmasına tepki gösterdi.

Beren Saat günler sonra suskunluğunu bozdu: ''İçim parçalanıyor...'' - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası sanat camiasından tepkiler yükseldi. Bazı ünlü isimler ise sessiz kalmayı tercih ettiği için eleştiri oklarının hedefi oldu. 

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Beren Saat günler sonra suskunluğunu bozdu: ''İçim parçalanıyor...'' - Resim: 2

Ünlü oyuncu Beren Saat uzun süren sessizliğini bozdu. Saat, eylemlere katılan üniversite öğrencilerinin gözaltına alınması ve tutuklanmasına isyan etti.

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Beren Saat günler sonra suskunluğunu bozdu: ''İçim parçalanıyor...'' - Resim: 3

Saat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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Beren Saat günler sonra suskunluğunu bozdu: ''İçim parçalanıyor...'' - Resim: 4

LÜTFEN CANLARINI YAKMAYIN

"Kapılarda ağlayan anneleri gördükçe içim parçalanıyor; Türkiye’nin en iyi üniversitelerinin öğrencilerinin aileleri onlar. Eğer ülkemiz gelecekte ilerleyecekse bu gençler sayesinde olacak. Lütfen canlarını yakmayın, taleplerini dinleyin, serbest kalsınlar"

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