Beren Saat günler sonra suskunluğunu bozdu: ''İçim parçalanıyor...''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası sanat camiasından tepkiler yükseldi. Bazı ünlü isimler ise sessiz kalmayı tercih ettiği için eleştiri oklarının hedefi oldu.