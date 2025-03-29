Beren Saat günler sonra suskunluğunu bozdu: ''İçim parçalanıyor...''
Ünlü şarkıcı Beren Saat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından eylemlere katılan öğrencilerin gözaltına alınıp tutuklanmasına tepki gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası sanat camiasından tepkiler yükseldi. Bazı ünlü isimler ise sessiz kalmayı tercih ettiği için eleştiri oklarının hedefi oldu.
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Ünlü oyuncu Beren Saat uzun süren sessizliğini bozdu. Saat, eylemlere katılan üniversite öğrencilerinin gözaltına alınması ve tutuklanmasına isyan etti.
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Saat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
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LÜTFEN CANLARINI YAKMAYIN
"Kapılarda ağlayan anneleri gördükçe içim parçalanıyor; Türkiye’nin en iyi üniversitelerinin öğrencilerinin aileleri onlar. Eğer ülkemiz gelecekte ilerleyecekse bu gençler sayesinde olacak. Lütfen canlarını yakmayın, taleplerini dinleyin, serbest kalsınlar"
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