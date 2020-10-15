Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan sürpriz düet!

Altı yıldır Kenan Doğulu’yla evli olan oyuncu, “Son zamanlarda, aşkın yaşanma şekli ve hızı da değişti. Sosyal medya aslında aşkın yaşanma biçimine format attı. Galiba kişisel olarak aşk tanımını bundan önce yapmış olduğumuz için de birbirimize yakın hissettik. İki ünlü insan için uzun bir zaman bizim ilişkimiz. Etrafta ve dışımızda ne olursa olsun, ikimizin bir fanusu vardı ve bu böyle yıllarca sürdü” diye konuşmuştu.