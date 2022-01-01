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Beren Saati isyan ettirdiler

Beren Saat, Gain'de Mirgün Cabas'a konuk oldu. Saat, Aşk-ı Memnu dizisiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Beren Saati isyan ettirdiler - Resim: 1

Oyuncu Beren Saat, Gain'de Mirgün Cabas'ın konuğu oldu.

Mirgün Cabas'ın sunduğu "Orada Rahat mısın?" programına konuk olan oyuncu Beren Saat, 2021'de neler yaptığını, yeni yılda neler yapacağını anlattı.

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Beren Saati isyan ettirdiler - Resim: 2

Bir dönemin çok izlenen dizisi Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Bihter Ziyagil karakterinden kurtulmak için çok çaba harcadığını söyleyen Beren Saat, "Ben Bihter Ziyagil değilim" dedi. 

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Beren Saati isyan ettirdiler - Resim: 3

Eşi Kenan Doğulu ile 2021'de iyi bir yıl geçirdiklerini belirten Saat, yeni yıl için 6 şarkılık bir albüm projesi olduğunu ve şarkıları İngilizce söyleyeceğini de sözlerine ekledi.

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Beren Saati isyan ettirdiler - Resim: 4

Netflix platformunda yayınlanan Atiye'den de bahseden Saat, internet platformlarındaki özgürlüğe alıştığını ve artık TV kanallarındaki sınırları olan dizilerde oynamaktansa bu tür projelerde yer almayı tercih edeceğini belirtti.

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