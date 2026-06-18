Beren Saat'in yeni şarkısı Honey Bee klibiyle sosyal medyaya damgasını vurdu
Ünlü oyuncu Beren Saat, Kenan Doğulu'nun prodüktörlüğünü üstlendiği ilk İngilizce stüdyo albümü 'Exuberance'ı ve çok konuşulan 'Honey Bee' şarkısının klibini yayınladı. Fütüristik tarzı ve deneysel dans koreografileriyle sosyal medyayı ikiye bölen müzik projesinin teknik kadrosunda Grammy ödüllü isimler yer alıyor.
Türk televizyon tarihinin en başarılı kadın oyuncularından biri olarak gösterilen Beren Saat, kariyer rotasında radikal bir değişikliğe giderek müzik dünyasına resmi adımını attı.
Geçtiğimiz Şubat ayında yayınladığı 'CapitaliZoo' isimli teklisiyle ilk sinyalleri veren sanatçı, şimdi de 'Beren' sahne adıyla hazırladığı "Exuberance" albümünü ve albümün çıkış parçası "Honey Bee"nin müzik videosunu hayranlarının beğenisine sundu.
Beren Saat'in yalnızca 'Beren' ismini kullanarak dijital platformlarda yayınladığı ilk stüdyo albümü Exuberance, tamamı İngilizce sözlerden oluşan 6 parçadan (CapitaliZoo, Honey Bee, Anyways, Horizon, Shero, Angel O'Clock) oluşuyor.
Albüm, klasik pop kalıplarının aksine elektronik pop, deneysel sesler ve sinematik atmosfer barındırıyor.