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  3. 28 Haziran 2020 13:36

Beren Saat ayrılık iddialarına böyle yanıt verdi

Oyuncu Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu'nun ayrılacakları iddia edilmişti. Ünlü oyuncu, ayrılık iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Beren Saat ayrılık iddialarına böyle yanıt verdi

Karantina sürecinde evliliklerindeki sorunları çözmeyi başaran ve sonrasında mutlu bir tablo çizen Beren Saat ve Kenan Doğulu hakkında kısa bir süre önce yeniden ayrılacaklarına dair bir iddia ortaya atılmıştı.

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Beren Saat ayrılık iddialarına böyle yanıt verdi

Tüm yaşananlardan sonra Beren Saat’in kendisine bir ev aradığı şeklinde ortaya atılan bu iddialar yalanlamayınca kafalar iyice karışmıştı.

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Beren Saat ayrılık iddialarına böyle yanıt verdi

Beren Saat’in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım bu iddiaların önüne geçecek cinsten oldu.

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Beren Saat ayrılık iddialarına böyle yanıt verdi

Genç kadın eşinin uzun bir zaman sonra verdiği ilk konserinin ardından çekilmiş bir kareyi “Bir kuşun esintiyi bulması gibi” notuyla paylaştı.  

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