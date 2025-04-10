Berfu Yenenler programına neden ara verdiğini açıkladı

"Canlarım, ciğerlerim, hiç bitirir miyim? Ama 2 sezon, 60 bölüm çektim... Bu gündemle hak verirsiniz ki, içimizde hep bir yara var... Nasıl bir eğlence programı, şu an hiçbir şey olmamış gibi devam edebilir, bilmiyorum. Umarım çok güzel bir zamanda, bolca umutla, bolca eğlenerek 3. sezona başlarız. Biraz dinlenelim, biraz duralım, güzel günler görelim. Sonra yine birlikte eğleniriz, güleriz, daha güzellerini yaparız. Yeter ki, bizleri severek takip edenlere yanıt verelim."