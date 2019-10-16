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  3. 16 Ekim 2019 10:55

Bergüzar Korel ablası hakkında sessizliğini bozdu

İkinci çocuğuna 4 aylık hamile olan Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile doktor kontrolü için geldiği Nişantaşı'nda görüntülendi.

Bergüzar Korel ablası hakkında sessizliğini bozdu

İkinci bebeğine 4 aylık hamile olan Bergüzar Korel ile eşi Halit Ergenç, önceki gün rutin doktor kontrolü için Nişantaşı’ndaydı. Muayenehane çıkışı objektife takılan çift, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Bergüzar Korel ablası hakkında sessizliğini bozdu

Korel, geçtiğimiz günlerde “Amerika’da evlere temizliğe gidiyorum, kalan zamanımda köpek gezdiriyorum” açıklaması yapan ablası Zeynep Korel hakkında ilk kez konuştu.

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Bergüzar Korel ablası hakkında sessizliğini bozdu

“Biz bütün aile fertlerimizin seçimlerine, hayatlarına saygı duyduk. Kendisi paylaştı, onun tercihidir. Saygı duyuyoruz.”

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Bergüzar Korel ablası hakkında sessizliğini bozdu

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