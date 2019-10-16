Bergüzar Korel ablası hakkında sessizliğini bozdu
İkinci çocuğuna 4 aylık hamile olan Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile doktor kontrolü için geldiği Nişantaşı'nda görüntülendi.
İkinci bebeğine 4 aylık hamile olan Bergüzar Korel ile eşi Halit Ergenç, önceki gün rutin doktor kontrolü için Nişantaşı’ndaydı. Muayenehane çıkışı objektife takılan çift, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Korel, geçtiğimiz günlerde “Amerika’da evlere temizliğe gidiyorum, kalan zamanımda köpek gezdiriyorum” açıklaması yapan ablası Zeynep Korel hakkında ilk kez konuştu.
“Biz bütün aile fertlerimizin seçimlerine, hayatlarına saygı duyduk. Kendisi paylaştı, onun tercihidir. Saygı duyuyoruz.”