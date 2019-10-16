Bergüzar Korel ablası hakkında sessizliğini bozdu

İkinci bebeğine 4 aylık hamile olan Bergüzar Korel ile eşi Halit Ergenç, önceki gün rutin doktor kontrolü için Nişantaşı’ndaydı. Muayenehane çıkışı objektife takılan çift, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

