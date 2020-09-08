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  3. 08 Eylül 2020 09:50

Bergüzar Korel: ''Hepinizi ifşa edeceğim!''

Güzel oyuncu Bergüzar Korel, iki ay önce SMA hastası çocuklara ilaç parası toplamak için sosyal medyada yardım kampanyası başlattı. Sanatçı, hasta çocuklara yardımda bulunan firmaların reklamını yapacağını açıkladı.

Bergüzar Korel: ''Hepinizi ifşa edeceğim!''

Güzel oyuncu Bergüzar Korel, iki ay önce SMA hastası çocuklara ilaç parası toplamak için sosyal medyada yardım kampanyası başlattı. Sanatçı, hasta çocuklara yardımda bulunan firmaların reklamını yapacağını açıkladı.

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Bergüzar Korel: ''Hepinizi ifşa edeceğim!''

Korel'in başlattığı yardım kampanyası sayesinde hasta yavrularımız yeniden hayata bağlandı.

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Bergüzar Korel: ''Hepinizi ifşa edeceğim!''

Korel, bazı ünlülerin SMA hastası çocuğu olan ailelerden paylaşım karşılığında ücret talep ettiğini duyduğunda ise çıldırdı.

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Bergüzar Korel: ''Hepinizi ifşa edeceğim!''

Instagram hesabının hikaye bölümünden seslenen oyuncu, "Evlatlarını kurtarmak için sizden paylaşım ricasında bulunan aileleri tersleyen, para talep eden insanlıktan nasibini alamamış yaratıklar... Hepinizi tek tek deşifre edeceğim" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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