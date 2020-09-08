Bergüzar Korel: ''Hepinizi ifşa edeceğim!''
Güzel oyuncu Bergüzar Korel, iki ay önce SMA hastası çocuklara ilaç parası toplamak için sosyal medyada yardım kampanyası başlattı. Sanatçı, hasta çocuklara yardımda bulunan firmaların reklamını yapacağını açıkladı.
Güzel oyuncu Bergüzar Korel, iki ay önce SMA hastası çocuklara ilaç parası toplamak için sosyal medyada yardım kampanyası başlattı. Sanatçı, hasta çocuklara yardımda bulunan firmaların reklamını yapacağını açıkladı.
Korel, bazı ünlülerin SMA hastası çocuğu olan ailelerden paylaşım karşılığında ücret talep ettiğini duyduğunda ise çıldırdı.