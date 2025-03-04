Bergüzar Korel'den dikkat çeken ''yeni bir hayat'' açıklaması

Günümüz ile doksanları karşılaştırınca tereddüt etmeden ‘Doksanlar’ cevabını veren Korel, ‘Geçmişi kabullenmek mi, yeni bir hayat kurmak mı? sorusuna ise şu şekilde cevap verdi; ‘İkisi aynı yere çıkıyor zaten; geçmişi kabullendiğinde yeni bir hayat kurabiliyorsun. Geçmişi kabullendiğin an, yeni olan her şeye kapını açıyorsun demektir. O yüzden geçmişi kabullenmek’.