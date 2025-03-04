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  4. Bergüzar Korel'den dikkat çeken ''yeni bir hayat'' açıklaması

Bergüzar Korel'den dikkat çeken ''yeni bir hayat'' açıklaması

Kanal D ekranlarında yayınlanan Annem Ankara’nın başrol oyuncularından Bergüzar Korel, eğlenceli bir soru-cevap videosunda soruları yanıtladı.

Kaynak: DHA
Bergüzar Korel'den dikkat çeken ''yeni bir hayat'' açıklaması - Resim: 1

Kanal D’nin gerçek bir hayat hikayesini ekrana getiren ‘Annem Ankara’nın başrol oyuncularından Bergüzar Korel, eğlenceli bir soru-cevap videosunda soruları yanıtladı.

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Bergüzar Korel'den dikkat çeken ''yeni bir hayat'' açıklaması - Resim: 2

Dizide Zuhal karakterine hayat veren oyuncu, iki seçenek arasında kendisine daha yakın hissettiği cevapları verdi. Korel bazı sorularda kararsız kaldı.

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Bergüzar Korel'den dikkat çeken ''yeni bir hayat'' açıklaması - Resim: 3

Ankara’nın ayazı ile İstanbul’un nemi arasında tercih yapan Korel, nemi ve sıcağı sevmediğini belirterek Ankara’nın ayazını tercih etti.

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Bergüzar Korel'den dikkat çeken ''yeni bir hayat'' açıklaması - Resim: 4

Günümüz ile doksanları karşılaştırınca tereddüt etmeden ‘Doksanlar’ cevabını veren Korel, ‘Geçmişi kabullenmek mi, yeni bir hayat kurmak mı? sorusuna ise şu şekilde cevap verdi; ‘İkisi aynı yere çıkıyor zaten; geçmişi kabullendiğinde yeni bir hayat kurabiliyorsun. Geçmişi kabullendiğin an, yeni olan her şeye kapını açıyorsun demektir. O yüzden geçmişi kabullenmek’.

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