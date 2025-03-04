Bergüzar Korel'den dikkat çeken ''yeni bir hayat'' açıklaması
Kanal D ekranlarında yayınlanan Annem Ankara’nın başrol oyuncularından Bergüzar Korel, eğlenceli bir soru-cevap videosunda soruları yanıtladı.
Kanal D’nin gerçek bir hayat hikayesini ekrana getiren ‘Annem Ankara’nın başrol oyuncularından Bergüzar Korel, eğlenceli bir soru-cevap videosunda soruları yanıtladı.
Dizide Zuhal karakterine hayat veren oyuncu, iki seçenek arasında kendisine daha yakın hissettiği cevapları verdi. Korel bazı sorularda kararsız kaldı.
Ankara’nın ayazı ile İstanbul’un nemi arasında tercih yapan Korel, nemi ve sıcağı sevmediğini belirterek Ankara’nın ayazını tercih etti.
Günümüz ile doksanları karşılaştırınca tereddüt etmeden ‘Doksanlar’ cevabını veren Korel, ‘Geçmişi kabullenmek mi, yeni bir hayat kurmak mı? sorusuna ise şu şekilde cevap verdi; ‘İkisi aynı yere çıkıyor zaten; geçmişi kabullendiğinde yeni bir hayat kurabiliyorsun. Geçmişi kabullendiğin an, yeni olan her şeye kapını açıyorsun demektir. O yüzden geçmişi kabullenmek’.