Bergüzar Korel'den duygulandıran veda: ''Çok ani ve acı oldu''
Kanal D ekranlarında büyük umutlarla yayınlanan ancak reytinglere yenilen ''Annem Ankara'' dizisi ekranlara veda ederken dizinin Zuhal'i Bergüzar Korel "çok ani ve çok acı oldu" diyerek veda etti...
Kanal D ekranlarında yayınlanan gerçek bir yaşam öyküsünü seyirci ile buluşturan Annem Ankara dizisi, reytinglerde kötü gidişatın devam etmesi nedeniyle ekranlara veda etti.
Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başrol oynadığı dizi 23 Mart Pazar günü son bölümü ile son kez izleyiciyle buluşurken Zuhal karakterine hayat veren Bergüzar Korel'den veda mesajı geldi.
Dizinin kendi isteği dışında final yaptığını açıklayan Korel, şu ifadeleri kullandı:
"Aylarca eşi görülmemiş bir sevgiyle omuz omuza, kalp kalbe çalıştık. Her iş bitince kurulur güzel cümleler, ama "Annem Ankara" bir iş değildi bizim için. Hayattı, hayallerimizdi, çocukluğumuzdu, heyecanımız, hayal kırıklıklarımızdı... Vedamız bizim arzumuz dışında çok ani ve acı oldu. İçimizde çok büyük bir hüzün ve hiç bitmeyecek bir hasretle kaldı. Canım ekip çok seviyorum sizi. Bizi hiç yalnız bırakmayan seyirci size de çok teşekkür ediyorum. Bu pazar son kez Annem Ankara."
Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan dizi, 23 Mart Pazar günü son bölümüyle ekrana gelecek.