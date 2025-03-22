Bergüzar Korel'den duygulandıran veda: ''Çok ani ve acı oldu''

Dizinin kendi isteği dışında final yaptığını açıklayan Korel, şu ifadeleri kullandı:

"Aylarca eşi görülmemiş bir sevgiyle omuz omuza, kalp kalbe çalıştık. Her iş bitince kurulur güzel cümleler, ama "Annem Ankara" bir iş değildi bizim için. Hayattı, hayallerimizdi, çocukluğumuzdu, heyecanımız, hayal kırıklıklarımızdı... Vedamız bizim arzumuz dışında çok ani ve acı oldu. İçimizde çok büyük bir hüzün ve hiç bitmeyecek bir hasretle kaldı. Canım ekip çok seviyorum sizi. Bizi hiç yalnız bırakmayan seyirci size de çok teşekkür ediyorum. Bu pazar son kez Annem Ankara."