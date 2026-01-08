Bergüzar Korel'den İlk ve Son dizisindeki cesur sahnelerle ilgili eleştirilere sert yanıt
Güzel oyuncu Bergüzar Korel HBO Original dizisi İlk ve Son'da başrollerini paylaştığı Timuçin Esen ile cesur sevişme sahneleriyle ilgili eleştirilere isyan etti.
Bergüzar Korel ile Timuçin Esen'ın başrollerini paylaştığı HBO Original dizisi İlk ve Son'un üçüncü sezonunun tanıtım fragmanı yayımlandı ortalık karıştı.
Bergüzar Korel'in Güneş karekterini ve Timuçin Esen'in ise Serkan karakterini canlandırdığı İlk ve Son adlı dizideki cesur sahneleri gündeme geldi.
Sosyal medyada oldukça tartışılan cesur sahneler ünlü oyuncu Bergüzar Korel'e soruldu.
Bergüzar Korel ise kendisine gelen sorulara sitem ederek yanıt verdi.
