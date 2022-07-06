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Bergüzar Korel'in son halini gören tanıyamadı

Ekranların güzel ismi Bergüzar Korel'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım takipçilerini şaşırttı. Yaşlılık belirtilerini fark eden takipçilerinin aklına gelen ilk soruyu ise Bergüzar Korel kendi kendine sordu.

Bergüzar Korel'in son halini gören tanıyamadı - Resim: 1

Birlikte rol aldıkları dizide başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, 2009 yılında evlendi. Halit Ergenç ile büyük bir aşkla evlenen Bergüzar Korel, bu evliliğini 3 de çocukla taçlandırdı.

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Bergüzar Korel'in son halini gören tanıyamadı - Resim: 2

Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında, kızları Leyla'ya ise geçen yıl Kasım ayında kavuştu.

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Bergüzar Korel'in son halini gören tanıyamadı - Resim: 3

Hamilelik süreçlerinde ve doğum sonrasında yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer alan Korel, Instagram'da yayınladığı son görüntülerle yine adından söz ettirdi.

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Bergüzar Korel'in son halini gören tanıyamadı - Resim: 4

Ünlü oyuncunun "Neden saçların beyazlamış Bergüzar" notunu eklediği paylaşımını gören inanamadı. Verdiği kilolarla da dikkat çeken ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada çok konuşuldu.

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