Bergüzar Korel'in son halini gören tanıyamadı

Birlikte rol aldıkları dizide başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, 2009 yılında evlendi. Halit Ergenç ile büyük bir aşkla evlenen Bergüzar Korel, bu evliliğini 3 de çocukla taçlandırdı.