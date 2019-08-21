Bergüzel Korel'den bebek müjdesi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çiftinden müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu Bergüzel Korel, hamile olduğu iddialarını doğruladı.
Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Bergüzar Korel, hamilelik haberlerine açıklık getirdi.
Alışveriş merkezinde karşılaştığı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Korel, hamile olduğunu doğruladı.
Korel, "Her şey çok şükür yolunda. Haberlerden de okuduğunuz gibi ikinci çocuğumuzu bekliyoruz. Çok güzel, çok özel bir duygu. Allah herkese bu özel duyguyu yaşamayı nasip etsin inşallah" dedi.