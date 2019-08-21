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  3. 21 Ağustos 2019 13:05

Bergüzel Korel'den bebek müjdesi

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çiftinden müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu Bergüzel Korel, hamile olduğu iddialarını doğruladı.

Bergüzel Korel'den bebek müjdesi

Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Bergüzar Korel, hamilelik haberlerine açıklık getirdi.

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Bergüzel Korel'den bebek müjdesi

Alışveriş merkezinde karşılaştığı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Korel, hamile olduğunu doğruladı.

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Bergüzel Korel'den bebek müjdesi

Korel, "Her şey çok şükür yolunda. Haberlerden de okuduğunuz gibi ikinci çocuğumuzu bekliyoruz. Çok güzel, çok özel bir duygu. Allah herkese bu özel duyguyu yaşamayı nasip etsin inşallah" dedi.

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Bergüzel Korel'den bebek müjdesi

Bergüzar Korel, Şükran Ovalı ve Caner Erkin çiftinin kızları Mihran Ela'nın doğum günü için hediye bakmaya geldiğini ve alışveriş sonrasında da doğum gününe katılacağını sözlerine ekledi.

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