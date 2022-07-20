Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu tatilde aşka geldi

Bir dargın, bir barışık aşk yaşayan oyuncu Berk Atan ve sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini sonlandırmıştı. Ancak ilişkilerine bir şans daha tanıyan ikili, kısa bir süre sonra yeniden bir araya gelmiş ve ardından Çeşme'ye gitmişti.