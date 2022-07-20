  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu tatilde aşka geldi

Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu tatilde aşka geldi

Oyuncu Berk Atan, sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile Çeşme'de görüntülendi. Çiftin romantik anları objektiflere yansıdı.

Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu tatilde aşka geldi - Resim: 1

Bir dargın, bir barışık aşk yaşayan oyuncu Berk Atan ve sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini sonlandırmıştı. Ancak ilişkilerine bir şans daha tanıyan ikili, kısa bir süre sonra yeniden bir araya gelmiş ve ardından Çeşme'ye gitmişti.

1 / 12
Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu tatilde aşka geldi - Resim: 2

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu'nun tatili devam ediyor. Atan ve Yağcıoğlu, önceki gün bir plajda görüntülendi. 

2 / 12
Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu tatilde aşka geldi - Resim: 3

Sıcak havadan bunalan çiftten Atan, kendini serin sulara bıraktı.

3 / 12
Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu tatilde aşka geldi - Resim: 4

Beyaz bir bikini giymeyi tercih eden Selin Yağcıoğlu ise daha sonra sevgilisiyle birlikte şezlonga geçti.

4 / 12