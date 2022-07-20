Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu tatilde aşka geldi
Oyuncu Berk Atan, sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile Çeşme'de görüntülendi. Çiftin romantik anları objektiflere yansıdı.
Bir dargın, bir barışık aşk yaşayan oyuncu Berk Atan ve sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini sonlandırmıştı. Ancak ilişkilerine bir şans daha tanıyan ikili, kısa bir süre sonra yeniden bir araya gelmiş ve ardından Çeşme'ye gitmişti.
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu'nun tatili devam ediyor. Atan ve Yağcıoğlu, önceki gün bir plajda görüntülendi.
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Sıcak havadan bunalan çiftten Atan, kendini serin sulara bıraktı.
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Beyaz bir bikini giymeyi tercih eden Selin Yağcıoğlu ise daha sonra sevgilisiyle birlikte şezlonga geçti.
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