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  3. 31 Temmuz 2020 12:10

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy aşk yaşıyor

Şubat ayında avukat eşi Merve Şarapçıoğlu'dan boşanan Berk Oktay, yeni bir aşka yelken açtı. Oktay, daha önce aynı dizide birlikte rol aldığı meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşıyor

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy aşk yaşıyor

eçtiğimiz günlerde Merve Özbey'in evindeki doğum günü kutlamasında yakınlaşan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un samimi halleri kısa sürede aşka dönüştü.

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Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy aşk yaşıyor

Berk Oktay ve Atiksoy, basın mensuplarının, "Nasıl tanıştınız? sorusuna "Her şey çok yeni. Enerjimiz güzel. Merve Özbey'in doğum günü bizi tekrar buluşturdu. Mutluyuz" dedi.

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Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy aşk yaşıyor

Muhabirlerin, "İlk adımı kim attı?" sorusuna ise çiftten Yıldız Çağrı Atiksoy, "Karşılıklı oldu" cevabını verdi.

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Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy aşk yaşıyor

Atiksoy, "Arkadaşımızın doğum gününde bir araya geldik. Duygularımızı birbirimizden saklama gereği de duymadık"  cevabını verdi.

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