Berkay eşi Özlem Ada Şahin için kesenin ağzını açtı

Bundan 6 ay önce 2 milyon 200 bin liraya aldığı Bentley'i satan Berkay, geçtiğimiz gün 400 bin lira daha verip Mercedes cip sahibi oldu. Yeni aracıyla görüntülenen popçu, "Eşim bu arabayı çok beğenince 'al' dedi. Ben de aldım" açıklaması yaptı.