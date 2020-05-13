Berkay eşi Özlem Ada Şahin için kesenin ağzını açtı
Bundan 6 ay önce 2 milyon 200 bin liraya aldığı Bentley'i satan Berkay, geçtiğimiz gün 400 bin lira daha verip Mercedes cip sahibi oldu. Yeni aracıyla görüntülenen popçu, "Eşim bu arabayı çok beğenince 'al' dedi. Ben de aldım" açıklaması yaptı.
Bundan 6 ay önce 2 milyon 200 bin liraya aldığı Bentley'i satan Berkay, geçtiğimiz gün 400 bin lira daha verip Mercedes cip sahibi oldu. Yeni aracıyla görüntülenen popçu, "Eşim bu arabayı çok beğenince 'al' dedi. Ben de aldım" açıklaması yaptı.
Şarkıları kadar arabalarıyla da sık sık gündem olan Berkay, kural bozmadı. Ünlü popçu, bundan 6 ay önce 2 milyon 200 bin liraya aldığı Bentley marka aracını sattı; yerine de üzerine 400 bin lira daha verip Mercedes cip satın aldı.
Önceki gün eşi Özlem Ada Şahin ve iki kızıyla Rumelihisarı'ndaki evine girerken görüntülenen Berkay, yeni aracıyla ilgili konuştu. Popçu, şu sözleriyle de cömertliğini gözler önüne serdi: