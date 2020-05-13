SON DAKİKA
FENERBAHÇE'DE 3'ÜNCÜ KORONAVİRÜS VAKASI! TESTİ POZİTİF ÇIKTI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 13 Mayıs 2020 12:56

Berkay eşi Özlem Ada Şahin için kesenin ağzını açtı

Bundan 6 ay önce 2 milyon 200 bin liraya aldığı Bentley'i satan Berkay, geçtiğimiz gün 400 bin lira daha verip Mercedes cip sahibi oldu. Yeni aracıyla görüntülenen popçu, "Eşim bu arabayı çok beğenince 'al' dedi. Ben de aldım" açıklaması yaptı.

Berkay eşi Özlem Ada Şahin için kesenin ağzını açtı

Bundan 6 ay önce 2 milyon 200 bin liraya aldığı Bentley'i satan Berkay, geçtiğimiz gün 400 bin lira daha verip Mercedes cip sahibi oldu. Yeni aracıyla görüntülenen popçu, "Eşim bu arabayı çok beğenince 'al' dedi. Ben de aldım" açıklaması yaptı.

1/ 104
Berkay eşi Özlem Ada Şahin için kesenin ağzını açtı

Şarkıları kadar arabalarıyla da sık sık gündem olan Berkay, kural bozmadı. Ünlü popçu, bundan 6 ay önce 2 milyon 200 bin liraya aldığı Bentley marka aracını sattı; yerine de üzerine 400 bin lira daha verip Mercedes cip satın aldı.

2/ 104
Berkay eşi Özlem Ada Şahin için kesenin ağzını açtı

Önceki gün eşi Özlem Ada Şahin ve iki kızıyla Rumelihisarı'ndaki evine girerken görüntülenen Berkay, yeni aracıyla ilgili konuştu. Popçu, şu sözleriyle de cömertliğini gözler önüne serdi:

3/ 104
Berkay eşi Özlem Ada Şahin için kesenin ağzını açtı

PAHALI JESTLERİN ADAMI! "Özlem, deneme sürüşü için kullandığımız bu arabayı çok beğenince 'al' dedi. Ben de aldım!" Ünlü şarkıcı, 2. evlilik yıldönümlerinde de Özlem Ada Şahin'e 2 buçuk milyon lira değerinde cip hediye etmişti.

4/ 104
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM