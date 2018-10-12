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  3. 12 Ekim 2018 10:13

Berkay'ın dostları hastaneye koştu

Arda Turan'ın burnunu kırdığı şarkıcı Berkay'ın dostları, ünlü şarkıcıyı yalnız bırakmadı.

Berkay'ın dostları hastaneye koştu

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Başakşehirli futbolcu Arda Turan’la Salı gecesi Emirgan’daki bir mekanda eşi Özlem Ada Şahin’e ‘Ne kadar güzelsin, evli olmasam seni kaçırmazdım’ diyerek taciz ettiği iddiası tartışıp burnu kırılan ve önceki akşam ameliyat olan popçu Berkay’ı sanatçı dostları hastanede yalnız bırakmadı.

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Berkay'ın dostları hastaneye koştu

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Burnunda 17 kırık olduğu tespit edilen Berkay, Bahçelievler'de bir hastanede ameliyatı yaklaşık 2 saat sürdü. Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i ziyarete gelen arkadaşları moral verdi.

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Berkay'ın dostları hastaneye koştu

HASTANEYE KOŞTU

Demet Akalın, yakın arkadaşı Berkay’ı ziyarete Deha Bilimlier ve eşi ile birlikte geldi. Ameliyat sonrası odasında dinlenen Berkay’ı ziyaret eden şarkıcı, “Çok geçmiş olsun. Şimdi çıktı ameliyattan onu bekledim bir göreyim dedim” dedi.

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Berkay'ın dostları hastaneye koştu

Muhabirlerin, “Arda Turan’ı görseniz ne dersiniz?” sorusuna Akalın, “Bir şey denmez buna ne diyeceksin ki!” dedi.

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