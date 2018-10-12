Berkay'ın dostları hastaneye koştu
Arda Turan'ın burnunu kırdığı şarkıcı Berkay'ın dostları, ünlü şarkıcıyı yalnız bırakmadı.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Başakşehirli futbolcu Arda Turan’la Salı gecesi Emirgan’daki bir mekanda eşi Özlem Ada Şahin’e ‘Ne kadar güzelsin, evli olmasam seni kaçırmazdım’ diyerek taciz ettiği iddiası tartışıp burnu kırılan ve önceki akşam ameliyat olan popçu Berkay’ı sanatçı dostları hastanede yalnız bırakmadı.
DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI
Burnunda 17 kırık olduğu tespit edilen Berkay, Bahçelievler'de bir hastanede ameliyatı yaklaşık 2 saat sürdü. Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i ziyarete gelen arkadaşları moral verdi.
HASTANEYE KOŞTU
Demet Akalın, yakın arkadaşı Berkay’ı ziyarete Deha Bilimlier ve eşi ile birlikte geldi. Ameliyat sonrası odasında dinlenen Berkay’ı ziyaret eden şarkıcı, “Çok geçmiş olsun. Şimdi çıktı ameliyattan onu bekledim bir göreyim dedim” dedi.