Berna Laçin canlı yayında şekilden şekile girdi; sosyal medya yıkıldı

ABD’de son dönemde tartışma yaratan ve “Mar-a-Lago yüzü” (Mar-a-Lago face) olarak bilinen estetik akımı Türkiye’de de gündeme taşındı. Donald Trump’ın Florida’daki malikanesinden adını alan bu görünüm; abartılı estetik operasyonlar, yoğun makyaj, belirgin yüz hatları ve donuk bir mimik yapısı ile tanımlanıyor. Özellikle Trump çevresindeki siyasetçilerde sıkça görülmesi nedeniyle ABD’de bir trend olarak anılıyor.