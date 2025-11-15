Berna Laçin canlı yayında şekilden şekile girdi; sosyal medya yıkıldı
ABD'de son dönemde trend halinde gelen ''Mar-a-lago yüzü'' adlı estetik akımı Sözcü TV'de yayınlanan “Gördüm Duydum Konuştum” programında masaya yatırıldı. Berna Laçin'in canlı yayında yaptığı taklitler programa damgasını vurdu.
ABD’de son dönemde tartışma yaratan ve “Mar-a-Lago yüzü” (Mar-a-Lago face) olarak bilinen estetik akımı Türkiye’de de gündeme taşındı. Donald Trump’ın Florida’daki malikanesinden adını alan bu görünüm; abartılı estetik operasyonlar, yoğun makyaj, belirgin yüz hatları ve donuk bir mimik yapısı ile tanımlanıyor. Özellikle Trump çevresindeki siyasetçilerde sıkça görülmesi nedeniyle ABD’de bir trend olarak anılıyor.
Sözcü TV’de İpek Özbey, Serap Belovacıklı ve Berna Laçin’in sunduğu “Gördüm Duydum Konuştum” programında konu masaya yatırıldı. Yayında “Mar-a-Lago yüzü” estetik modasını değerlendiren Berna Laçin, yaptığı taklitlerle programa damgasını vurdu.
''Yapılan şeyler çok korkunç'' diyerek sözlerine başlayan Laçin, estetik işlemler sonucu ortaya çıkan donuk yüz ifadelerini canlı yayında taklit edince stüdyoda renkli anlar yaşandı.
Laçin’in mimikleri ve taklitleri sosyal medyada gündem oldu.