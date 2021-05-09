Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu ayrılığının gerçek nedeni
Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun şubat ayında Instagram canlı yayınlarında başlayan samimiyeti kısa süre sonra beraberliğe dönüşmüştü.
Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun şubat ayında Instagram canlı yayınlarında başlayan samimiyeti kısa süre sonra beraberliğe dönüşmüştü.
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Tüzünataç aşk iddiasını yalanlamazken, Kaygılaroğlu ise mart ayında katıldığı bir ödül töreninde "Her şeyden önce arkadaşız" demişti. Oyuncu çift, birkaç hafta sonra da Arnavutköy'de bir balıkçıda aşklarını dosta düşman ilan etmişti.
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İkilinin beraber görüntülenmesinin hemen ardından Tüzünataç'ın kısa süre önce ayrıldığı Ali Yörenç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun oyun oynarken çekilen eski videosu da sosyal medyada hızla yayılmıştı.
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Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç, son olarak oyuncu Özge Özpirinçci'nin Yeniköy'deki olaylı doğum günü partisi çıkışında kameralara yansımıştı.
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