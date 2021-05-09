Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu ayrılığının gerçek nedeni

Tüzünataç aşk iddiasını yalanlamazken, Kaygılaroğlu ise mart ayında katıldığı bir ödül töreninde "Her şeyden önce arkadaşız" demişti. Oyuncu çift, birkaç hafta sonra da Arnavutköy'de bir balıkçıda aşklarını dosta düşman ilan etmişti.