Berrak Tüzünataç’a mahkemeden sevindiren karar
Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın evi 2014'te soyuldu. Eve camdan giren hırsızlar, iki telefon ile reklamcı Kerem Kanık'ın motosikletini çaldı.
Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın evi 2014'te soyuldu. Eve camdan giren hırsızlar, iki telefon ile reklamcı Kerem Kanık'ın motosikletini çaldı.
Güvenlik kameralarından tespit edilen Sümeyye Sağlan ile Recep Şimşek, tutuklanıp cezaevine gönderildi, haklarında dava açıldı.
6'ŞAR YIL 8'ER AY HAPİS Geçtiğimiz yıllarda yapılan yargılamada hırsızlar, 6'şar yıl 8'er ay hapse çarptırıldı.