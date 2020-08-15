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  3. 15 Ağustos 2020 08:30

Berrak Tüzünataç’a mahkemeden sevindiren karar

Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın evi 2014'te soyuldu. Eve camdan giren hırsızlar, iki telefon ile reklamcı Kerem Kanık'ın motosikletini çaldı.

Berrak Tüzünataç’a mahkemeden sevindiren karar

Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın evi 2014'te soyuldu. Eve camdan giren hırsızlar, iki telefon ile reklamcı Kerem Kanık'ın motosikletini çaldı.

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Berrak Tüzünataç’a mahkemeden sevindiren karar

Güvenlik kameralarından tespit edilen Sümeyye Sağlan ile Recep Şimşek, tutuklanıp cezaevine gönderildi, haklarında dava açıldı.

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Berrak Tüzünataç’a mahkemeden sevindiren karar

6'ŞAR YIL 8'ER AY HAPİS Geçtiğimiz yıllarda yapılan yargılamada hırsızlar, 6'şar yıl 8'er ay hapse çarptırıldı.

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Berrak Tüzünataç’a mahkemeden sevindiren karar

Dosya, Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay, iki hırsızın davadan vareste tutulmaması (duruşmaya gelmeme hakkı) yönünde karar olmamasına rağmen vareste tutulduğu ve hukuka aykırılık olduğunu belirtip dosyayı bozdu.

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