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  4. Berrak Tüzünataç'tan boydan boya dekoltesini zorlayan paylaşım

Berrak Tüzünataç'tan boydan boya dekoltesini zorlayan paylaşım

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Birsen Berrak Tüzünataç bu sefer de cesaret isteyen dekoltesiyle verdiği pozla gündemde.

Berrak Tüzünataç'tan boydan boya dekoltesini zorlayan paylaşım - Resim: 1

Son olarak Biz Böyleyiz filminde rol alan ve ekranlarda Kurşun dizisinde Gülce karakterini canlandırmış olan oyuncu Berrak Tüzünataç'ın siyah pullu derin yırtmaçlı bir elbise ile verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu.

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Berrak Tüzünataç'tan boydan boya dekoltesini zorlayan paylaşım - Resim: 2

Bacağını duvara yaslayarak poz veren Tüzünataç, düzgün fiziğini gözler önüne serdi.

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Berrak Tüzünataç'tan boydan boya dekoltesini zorlayan paylaşım - Resim: 3
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Berrak Tüzünataç'tan boydan boya dekoltesini zorlayan paylaşım - Resim: 4
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