Berrak Tüzünataç'tan boydan boya dekoltesini zorlayan paylaşım
Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Birsen Berrak Tüzünataç bu sefer de cesaret isteyen dekoltesiyle verdiği pozla gündemde.
Son olarak Biz Böyleyiz filminde rol alan ve ekranlarda Kurşun dizisinde Gülce karakterini canlandırmış olan oyuncu Berrak Tüzünataç'ın siyah pullu derin yırtmaçlı bir elbise ile verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu.
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Bacağını duvara yaslayarak poz veren Tüzünataç, düzgün fiziğini gözler önüne serdi.
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