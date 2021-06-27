Beş aylık hamile Bengü tekne tatilinde görüntülendi
Şimdilerde ikinci çocuğuna beş aylık hamile olan Bengü, arkadaşlarıyla Bodrum'da çıktığı tekne tatilinde görüntülendi.
2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile dünyaevine giren ve ikinci bebeğine kavuşmak için gün sayan şarkıcı Bengü (42), bir grup arkadaşıyla tatil sezonunu açtı.
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SAKİN BİR YER ARADILAR
Guletle Bodrum'daki koyları dolaşarak, sakin bir yer arayan şarkıcı ve beraberindekiler, sonunda Yalıçiftlik'e demir attı.
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'Selim' adını verecekleri ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan Bengü, arkadaşları denizin ve güneşin tadını çıkarırken; dinlenmeyi tercih etti.
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FİKİR DEĞİŞTİRDİ
Akşam saatlerinde fikrini değiştiren şarkıcı, pareosunu çıkarıp, teknenin merdivenlerine oturdu. Erkek bebek bekleyen Bengü, çocuğu tekmeleyince, bir süre karnını okşadı.
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