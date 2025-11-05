Beşiktaş'ın eski başkanıyla aşk yaşayan ünlü manken sosyal medyada aşka geldi
İş insanı Adnan Aksoy ile çekişmeli bir boşanma süreci geçiren ve bir süre önce Beşiktaş'ın eski Başkanı Fikret Orman ile aşk yaşamaya başlayan güzel manken Güzide Duran sosyal medyadan yaptığı aşk paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
1996 Best Model of Türkiye birincisi manken Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile dünyaevine girmişti. 16 yıl süren evliliklerinden iki çocukları olan ünlü çift, geçtiğimiz aylarda ise ayrılık kararı almıştı.
İki çocuk sahibi Duran ile Aksoy, geçtiğimiz yıl; 'zina', 'hayata kast' ve 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' maddeleriyle karşılıklı boşanma davası açmıştı.
Çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan Duran, son dönemde Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile yaşadığı aşkla adından söz ettiriyor.
Daha önce adının Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile anılması hakkında; "Hayatımda kimse yok" diyerek yalanlayan Güzide Duran ile Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ın sevgili oldukları ortaya çıkmıştı.
