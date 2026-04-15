Beşiktaş'ın yıldız ismi Cengiz Ünder sevgilisi Bilge Yenigül ile nişanlandı
Milli futbolcu Cengiz Ünder, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Bilge Yenigül ile nişanlandı. Geçtiğimiz yıl Yerebatan Sarnıcı'ndaki romantik teklifle çok konuşulan ünlü çift, aile arasında düzenlenen törene spor camiasından da isimler katıldı.
Türk futbolunun başarılı isimlerinden Cengiz Ünder, saha dışındaki en mutlu günlerinden birini yaşıyor.
Beşiktaş'ın yıldız ismi, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Bilge Yenigül ile aile ve yakın dostlarının katıldığı şık bir törenle nişanlandı.
Çiftin aşk serüveni, geçtiğimiz yıl Cengiz Ünder’in Yerebatan Sarnıcı’nın mistik atmosferinde gerçekleştirdiği romantik evlilik teklifiyle magazin gündemine damga vurmuştu.
Bu unutulmaz teklifin ardından hazırlıklarını tamamlayan ikili, bugün birlikteliklerini resmiyete dökerek nişan yüzüklerini taktı.
