Beyazıt Öztürk'ün merakla beklenen sürprizi belli oldu
Son olarak O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Beyazıt Öztürk'ün yeni projesi belli oldu. Öztürk, ''BEYAZ'LA JOKER'' adlı yarışma programıyla ekranlara geri dönecek.
22 yıl boyunca Beyaz Show programını sunan ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, Kanal D ekranlarına geri dönüyor. Öztürk, “BEYAZ’LA JOKER” ile izleyicilere yepyeni bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.
Yakında Kanal D ekranındaki yerini alacak olan “BEYAZ’LA JOKER”, ünlü konuklar ve hayal gücünü zorlayacak sürprizlerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak. Beyazıt Öztürk, her bölümde toplam iki yarışmacıyla yarışacak.
Her yarışmacı, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşmak için genel kültürlerini ve bilgi seviyelerini ölçecek soruları yanıtlayacak. Yarışma heyecanının Beyaz’ın esprileriyle renkleneceği “BEYAZ’LA JOKER”de, soru yanlış cevaplansa dahi elenme olmayacak!
Fransa, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde reyting rekorları kıran; yapımını Erdi Yapım ve CB Yapım’ın üstlendiği, yüzde 100 Türk formatı “BEYAZ’LA JOKER” yakında Kanal D ekranlarında olacak.