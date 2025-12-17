  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Beyazıt Öztürk'ün merakla beklenen sürprizi belli oldu

Beyazıt Öztürk'ün merakla beklenen sürprizi belli oldu

Son olarak O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Beyazıt Öztürk'ün yeni projesi belli oldu. Öztürk, ''BEYAZ'LA JOKER'' adlı yarışma programıyla ekranlara geri dönecek.

Beyazıt Öztürk'ün merakla beklenen sürprizi belli oldu - Resim: 1

22 yıl boyunca Beyaz Show programını sunan ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, Kanal D ekranlarına geri dönüyor. Öztürk, “BEYAZ’LA JOKER” ile izleyicilere yepyeni bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

1 / 5
Beyazıt Öztürk'ün merakla beklenen sürprizi belli oldu - Resim: 2

Yakında Kanal D ekranındaki yerini alacak olan “BEYAZ’LA JOKER”, ünlü konuklar ve hayal gücünü zorlayacak sürprizlerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak. Beyazıt Öztürk, her bölümde toplam iki yarışmacıyla yarışacak. 

2 / 5
Beyazıt Öztürk'ün merakla beklenen sürprizi belli oldu - Resim: 3

Her yarışmacı, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşmak için genel kültürlerini ve bilgi seviyelerini ölçecek soruları yanıtlayacak. Yarışma heyecanının Beyaz’ın esprileriyle renkleneceği “BEYAZ’LA JOKER”de, soru yanlış cevaplansa dahi elenme olmayacak!

3 / 5
Beyazıt Öztürk'ün merakla beklenen sürprizi belli oldu - Resim: 4

Fransa, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde reyting rekorları kıran; yapımını Erdi Yapım ve CB Yapım’ın üstlendiği, yüzde 100 Türk formatı “BEYAZ’LA JOKER” yakında Kanal D ekranlarında olacak.

4 / 5