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  4. Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen ekranlara geri dönüyor

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen ekranlara geri dönüyor

Beyin kanaması geçirdikten sonra Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan Settar Tanrıöğen, sağlığına kavuşarak Kızıl Goncalar dizisinde tarikat lideri rolüyle setlere dönüyor.

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen ekranlara geri dönüyor - Resim: 1

Show TV’nin en çok izlenen dizilerinden biri olan 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterini canlandıran usta oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirmişti.

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Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen ekranlara geri dönüyor - Resim: 2

Geçen yılın ocak ayında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmıştı.

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Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen ekranlara geri dönüyor - Resim: 3

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Settar Tanrıöğen, sağlığına kavuşmasının ardından yapımcı Faruk Turgut ile el sıkıştı.

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Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen ekranlara geri dönüyor - Resim: 4

Tanrıöğen, şirketin diğer dizisi Kızıl Goncalar ile setlere dönerek, yeni yıldan sonra tarikat liderini canlandıracak.

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