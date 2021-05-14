'Beynimin 4'te 1'ini kullanıyorum' diyen Bahar Candan sosyal medyada alay konusu oldu

Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Gör Beni' programına katılan Bahar Candan ilginç açıklamalarıyla gündem oldu. Kıyafetiyle dikkat çeken Candan, programın sonunda ise çok sevdiğini söylediği Nur Yerlitaş'ın kendisi için diktiği bir elbiseyi giydi.