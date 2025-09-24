Beyninde kitle tespit edilen güzel şarkıcıdan hayranlarını ağlatan mesaj

Lara sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, “Bugün sizinle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah’tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. Ben bu süreçte Allah’tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O’nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim” ifadelerini kullanmıştı.