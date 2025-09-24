Beyninde kitle tespit edilen güzel şarkıcıdan hayranlarını ağlatan mesaj
Bir döneme damgasını vuran ünlü şarkıcı Lara, beyninde bir kitle tespit edildiğini duyurmuş ve hayranlarını üzmüştü. Güzel şarkıcı test sonuçlarını açıkladıktan sonra yayımladığı duygusal mesajla hayranlarını ağlattı.
2023 yılında İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenen şarkıcı Lara, beyninde bir kitle tespit edildiğini duyurmuştu.
Lara sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, “Bugün sizinle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah’tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. Ben bu süreçte Allah’tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O’nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim” ifadelerini kullanmıştı.
Lara, sosyal medya hesabından yayımladığı yeni mesajıyla sevenlerine güzel haberi verdi ve ''Bugün tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Allah'ın izniyle ve dualarınız sayesinde beynimdeki kitle iyi huylu çıktı. Bu haberi aldığımda mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım. Artık üç ayda bir kontrol amaçlı MR'a gireceğim. Yaşadığım zayıflık ve iştahsızlığın da bu süreçten kaynaklandığını öğrendim. Şimdi ilaçlarımı düzenli şekilde kullanarak tedavime devam edeceğim. Doktorumun söylediğine göre artık yeniden sahnelere dönebileceğim; hiçbir engel yokmuş. Çünkü biz sanatçılar, sevenlerimizle buluşmadan eksik kalırız. Bu zorlu yolda yanımda olan başta aileme, dualarıyla destek veren tüm sevdiklerime, dostlarıma ve beni her konuda yönlendiren bilgilendiren umut veren kıymetli doktor arkadaşım Berivan Usta'ya gönülden teşekkür ederim.'' dedi.
Daha önce, Ağustos 2025’te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Lara, beş gün boyunca grip nedeniyle kötü olduğunu ve telefonlara yanıt veremediğini belirtmişti.