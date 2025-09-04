Beyninde tümör tespit edilmişti... Lara müjdeyi kendisi verdi
Bir döneme damgasını vuran ünlü şarkıcı Lara, beyninde bir kitle tespit edildiğini duyurmuş ve hayranlarını üzmüştü. Güzel şarkıcı test sonuçlarını açıkladı...
2023 yılında İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenen şarkıcı Lara, beyninde bir kitle tespit edildiğini duyurmuştu.
1 / 9
Lara paylaşımında, “Bugün sizinle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah’tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. Ben bu süreçte Allah’tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O’nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim” ifadelerini kullanmıştı.
2 / 9
Lara, sosyal medya hesabından yayımladığı yeni mesajıyla sevenlerine güzel haberi verdi.
3 / 9
Ünlü isim, son sağlık durumu hakkında şu sözleri kullandı:
4 / 9