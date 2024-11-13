Beyonca üniversitede ders olarak okutulacak
ABD’li dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce adına ders açılan sayılı sanatçılardan biri olacak ve üniversitede ders olarak işlenecek.
Dünya pop kraliçesi ABD'li şarkıcı Beyoncé, önümüzdeki yıl Ivy League üniversitesi Yale'de yeni bir dersin konusu olacak.
"Beyoncé Makes History: Black Radical Tradition, Culture, Theory & Politics Through Music" (Beyoncé Tarih Yazıyor: Müzik Aracılığıyla Siyahi Geleneği, Kültürü, Teorisi ve Siyaseti) başlığını taşıyan ders, sanatçının 2013 tarihli kendi adını taşıyan albümünden bu yıl yayınlanan 'Cowboy Carter'a kadar olan döneme odaklanacak.
Dersin içeriğine göre, şarkıcı, söz yazarı ve girişimcinin sosyal ve siyasi ideolojiler konusunda nasıl farkındalık ve katılım yarattığına da değinilecek.
Yale Üniversitesi Afro-Amerikan Çalışmaları Profesörü Daphne Brooks, sanatçının repertuarını öğrencilerin Frederick Douglass'tan Toni Morrison'a kadar siyahi entelektüeller hakkında bilgi edinmeleri için bir "portal" olarak kullanmayı amaçlıyor.