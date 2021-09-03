Beyonce'tan cinsel ilişki itirafı
Beyonce, ABD'de katıldığı bir radyo programdak yaptığı cinsel ilişki itirafı ile magazin dünyasını sarstı.
Hollywood'un popüler çiftlerinden Beyonce ve Jay-Z hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. 40 yaşındaki Beyonce, ABD'de katıldığı bir radyo programında ilginç itiraflarda bulundu.
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Ünlü şarkıcı, halka açık alanlarda ilişkiye girmekten zevk aldığını söyledi.
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"Bu durum çoğu insana garip geliyor farkındayım” diyen şarkıcı sözlerine şöyle devam etti:
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“Ancak kararlarımızı ve düşüncelerimizi kimsenin sert bir biçimde sorgulama hakkı yok"
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