Beyza Gümülcine'nin eski fotoğraflarını izinsiz paylaştı, 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı
Yeraltı dizisinde canlandırdığı Hande karakteriyle dikkat çeken güzel oyuncu Beyza Gümülcine'nin mankenlik dönemine ait fotoğraflarını sosyal medyada izinsiz paylaşan şahıs hakkında açılan dava sonuçlandı. İstanbul Asliye Mahkemesi, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan sanığa 2 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
Yeraltı dizisinde canlandırdığı 'Hande' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan başarılı oyuncu Beyza Gümülcine'nin, özel fotoğraflarının sosyal medyada izinsiz yayınlanmasına karşı başlattığı hukuk mücadelesi karara bağlandı.
Sabah gazetesinden Armağan Yılmaz'ın haberine dayanan bilgilere göre, oyuncunun mankenlik dönemine ait görselleri rızası dışında paylaşan kişiye hapis cezası verildi.
Duruma tepki gösteren Beyza Gümülcine, avukatı aracılığıyla savcılığa sunduğu dilekçede, mankenlik yıllarına ait özel fotoğraflarının şüpheli bir şahıs tarafından izni ve rızası dışında sosyal medyada paylaşıldığını belirtti.
Şikayet üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak şüpheli hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.