Beyza Huri Aydın MasterChef'e devam edebilecek mi ?

"Çok iyiyim. Artık hiçbir şey kalmadı" diyen Beyza, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece iz kalmaması için krem sürüyorum. Hiç ağrım kalmadı. Hatta yukarıda otururken takmıyorum bandajı. Sadece yemek yapıyorken bir şey sıçramasın diye tedbir amaçlı takıyorum. Dışarıda günlük hayatımda da takmıyorum. Doktorlar çok güzel tedavi uyguladılar. Bir haftada bir aylık tedavi görmüşüm gibi oldu"