Beyza Huri Aydın MasterChef'e devam edebilecek mi ?
MasterChef Türkiye'de börek tepsisini çevirmek isterken kızgın yağ yüzüne sıçrayan ve hastanelik olan Beyza Huri Aydın yarışmaya devam edip edemeyeceğini açıkladı.
Masterchef'in bu sezon en iddialı ve konuşulan isimlerinden biri olan Beyza Huri Aydın'ın yarışmanın Uşak'taki dış çekimlerinde börek tepsisini ters çevirirken yüzüne yağ dökülmesi sonucu hastanelik olmuştu.
Günlerce Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi gören Beyza Huri Aydın yüzünde bandajla yarışmaya geri dönerek herkesi sevindirmişti.
O günden bu yana yarışmaya yüzü bandajlı halde devam eden Beyza Huri Aydın, sağlık durumunu ve yarışmaya devam edip etmeyeceğini açıkladı.
"Çok iyiyim. Artık hiçbir şey kalmadı" diyen Beyza, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sadece iz kalmaması için krem sürüyorum. Hiç ağrım kalmadı. Hatta yukarıda otururken takmıyorum bandajı. Sadece yemek yapıyorken bir şey sıçramasın diye tedbir amaçlı takıyorum. Dışarıda günlük hayatımda da takmıyorum. Doktorlar çok güzel tedavi uyguladılar. Bir haftada bir aylık tedavi görmüşüm gibi oldu"